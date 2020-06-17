В Одесі у чотириповерховому будинку обвалилася стеля

В Одесі у квартирі на горішньому поверсі чотириповерхового житлового будинку сталося часткове руйнування перекриття над кімнатою.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«16 червня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Одеса по вул. Манежна, 34 в чотириповерховому житловому будинку на четвертому поверсі сталося часткове руйнування перекриття над кімнатою квартири № 25 на площі 18 м2. Жертв і постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.

Фото: odessa-life.od.ua

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Як повідомляв Укрінформ, останнім часом в Одесі сталося обрушення двох чотириповерхових будинків.

Зокрема, 10 червня о 03 год. 09 хв. обвалилася частина чотириповерхового житлового будинку на вул. Ясна, 10, 1912 року забудови, внаслідок чого частково пошкоджено 5 квартир.

Раніше, 18 травня, в Одесі сталося обрушення частини чотириповерхового житлового будинку на вул. Торговій, 20. Було частково пошкоджено три квартири, де мешкало 17 осіб.