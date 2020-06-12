В Одесі на місці обвалу частини будинку тривають роботи з розбирання конструкцій

У Одесі на місці обвалу частини житлового будинку ще тривають роботи по розбиранню будівельних конструкцій.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

«Одеса: Станом на 7.00 12 червня продовжуються роботи по розбиранню будівельних конструкцій. Всього залучено 77 чоловік та 19 одиниць техніки, з них від ДСНС 40 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки. Загиблих внаслідок обвалу немає», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 10 червня о 03 год. 09 хв. в Одесі по вул. Ясна, 10 сталося обрушення частини чотириповерхового житлового будинку 1912 року забудови, внаслідок чого частково пошкоджено 5 квартир, у яких проживало 9 осіб.

Читайте також: В Одесі обвалилася стіна житлового будинку

Загалом у будинку перебувало 24 мешканці, які самостійно залишили пошкоджену будівлю. Фактично ж у ньому мешкала 41 особа, з яких 11 розміщено в санаторії «Мрія» та 30 перебувають у родичів.