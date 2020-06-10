В Одесі на місці обвалення стіни житлового будинку тривають роботи з відключення газопостачання, після чого проводитимуться роботи з розбирання завалів.

Про це повідомляє ДСНС України.

“10 червня о 03:09 у м. Одеса по вул. Ясна, 10 сталося обрушення частини будівлі чотириповерхового житлового будинку (1912 року забудови) на 10 квартир (зареєстровано 35 осіб, проживали 24 особи). З будинку виведено 24 мешканців”, - йдеться у повідомленні.

В Одесі обвалилася стіна житлового будинку / Фото: https://od.dsns.gov.ua

Зазначається, що у зруйнованій частині будинку розташовано 5 квартир, в яких мешкали 10 осіб.

Розгорнуто штаб з ліквідації аварії. Від ДСНС залучено понад 50 осіб особового складу та 6 од. техніки у тому числі один кінологічний розрахунок.

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Як повідомлялося раніше, 18 травня в Одесі по вул. Торгова, 20 сталося обрушення частини будівлі чотириповерхового житлового будинку з мансардою на 30 квартир.

Фото: ДСНС