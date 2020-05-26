Після обвалу будинків житло у центрі Одеси перевірять на наявність тріщин

Після обвалів на вулицях Торговій і Середньофонтанській у центрі Одеси проведуть інвентаризацію старих житлових будинків, поруч з якими ведуться будівельні роботи.

Відповідне доручення підписав в.о. заступника міського голови - директор Департаменту міського господарства Дмитро Жеман, повідомляє Одеська міська рада.

«Обвали житлових будинків по вулицях Торговій та Середньофонтанській показали, що в обох випадках по сусідству були проведені або активно проводяться роботи із забудови. У зв'язку з цим ми проводимо інвентаризацію старих будинків у центральній частині Одеси», - зазначив Жеман.

Таким чином, відповідні служби почали моніторинг житлових будинків старого фонду, у безпосередньої близькості від яких уже збудовані, будуються або в перспективі можуть бути зведені новобудови.

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Працівники ЖКС проводять візуальний огляд, вишукуючи можливі тріщини в опорних конструкціях. Там, де їх знаходять, установлюються «маяки», які показують наявність або відсутність проблем на об'єкті.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня в Одесі на вул. Торговій, 20 сталося обрушення частини чотириповерхового житлового будинку з мансардою на 30 квартир. Було частково пошкоджено три квартири, де мешкали 17 осіб (на момент обвалу вони були відсутні).

21 травня обвалилися фасад і дах двоповерхового житлового будинку на вулиці Середньофонтанській.