В Одесі обвалився двоповерховий житловий будинок

В історичній частині Одеси обрушилися фасад і дах двоповерхового житлового будинку, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області

«Правоохоронці забезпечують правопорядок на місці руйнування будинку на вулиці Середньофонтанській в Одесі», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, в результаті часткового обрушення фасаду та даху двоповерхового житлового будинку ніхто не постраждав.

Як зазначається, рятувальники та правоохоронці провели евакуацію людей. Встановлюються анкетні дані всіх, хто на момент обвалу міг перебувати в будівлі.

Фото: od.npu.gov.ua