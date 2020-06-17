На Закарпатті за добу - найбільше хворих із початку карантину

На Закарпатті антирекорд захворюваності на COVID-19 - 82 осіб за добу. Це найбільший добовий приріст захворюваності з часу початку карантину в регіоні.

Про це повідомляє Закарпатський обласний центр громадського здоров'я у Facebook.

“Станом на 17 червня в усіх районах області фіксують значне зростання кількості хворих. Протягом минулої доби в області відібрано 503 зразки біологічних матеріалів та скеровано у вірусологічну лабораторію для досліджень методом ПЛР, у 82 пацієнтів підтверджено коронавірус, з них 5 - медичні працівники,” - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в обласному центрі громадського здоров'я, наразі це найбільший показник приросту захворюваності на COVID-19 з початку карантину на Закарпатті.

“Протягом минулої доби, 16 червня, за екстреною медичною допомогою звернулися 380 пацієнтів, з них 28 – з ознаками гострої пневмонії та 28 - з підозрою на COVID-19,"- повідомила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров.

За минулу добу в області померло четверо хворих із встановленим діагнозом COVID-19, сьогодні зранку, 17 червня, помер ще один пацієнт.

Найбільший приріст захворюваності наразі спостерігають в місті Ужгород (+10 осіб).

Станом на 17 червня в Закарпатській області встановлено 1 808 випадків COVID-19. 745 закарпатців, у яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужали.

Як повідомлялося, в Україні станом на 17 червня лабораторно підтверджено 33 234 випадки зараження коронавірусом, з них за добу 758, це найбільший добовий приріст з початку пандемії. Також зафіксована найбільша добова смертність від наслідків COVID-19 - померла 31 особа.