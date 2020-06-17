В Україні через негоду знеструмлені 80 населених пунктів у п'яти областях

Цієї ночі через негоду знеструмлено 80 населених пунктів у п'яти областях України.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"В ніч з 16 на 17 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 80 населених пунктів у 5 областях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, без електропостачання залишилося 46 населених пунктів у Житомирській області, 16 у Київській, 11 у Черкаській, 4 у Кіровоградській та 3 у Дніпропетровській.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго, поінформували у ДСНС.