У Миколаєві з 16 червня після карантину відновлено річкові перевезення катером на лінії «Каботажний мол — Мала Корениха».

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«Відділ соціально-економічного розвитку мкр Велика та Мала Коренихи поінформував жителів мікрорайону про початок річкових перевезень катером на лінії «Каботажний мол — Мала Корениха». Пільговим категоріям пасажирів надається безоплатний проїзд за проїзним квитком коштом міського бюджету», - йдеться у повідомленні.

У Миколаєві з 16 червня відновили річкові перевезення

У зв'язку з відновленням навігації, працівники відділу соціально-економічного розвитку мкр Велика та Мала Коренихи організували роботу з прибирання прилеглої зеленої зони.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Нині в Україні триває адаптивний карантин до 22 червня.

В Україні за минулу добу зафіксовано 666 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Загалом за весь час пандемії захворіли 32 476 людей.