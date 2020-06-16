Стадіон «Шахтар» у Селидові планують відкрити у жовтні

У межах програми «Велике будівництво» у Селидові на Донеччині у жовтні 2020 року завершать реконструкцію стадіону «Шахтар».

Про це 16 червня повідомили в Донецькій обласній держадміністрації.

«Велике будівництво»: у місті Селидове ремонтують стадіон «Шахтар»... Термін завершення робіт – жовтень 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що у травні 2020 року було укладено договір з підрядником ТОВ «Альянсбуд» на виконання робіт.

З урахуванням профінансованих робіт (вартість проєкту та експертизи) залишкова кошторисна вартість проєкту сьогодні складає 32238,658 тис. грн. На 2020 рік кошти передбачені у повному обсязі, в тому числі з обласного бюджету буде виділено 1414,447 тис. грн.

Нині розпочато демонтажні роботи, ремонт адміністративного корпусу, тривають роботи з підводу комунікацій.

Також на цьому об’єкті з 2018 року за рахунок коштів ДФРР та міського бюджету завершується реконструкція футбольного поля 105х68 м. Наприкінці минулого року було здійснено корегування проєкту та його вартість зросла на 2915,507 тис. грн.

В ОДА уточнили, що у зв’язку з невиконанням дохідної частини міського бюджету за 2 місяці року, дефіцит цих коштів профінансований за рахунок обласного бюджету. На футбольному полі вже укладено штучне покриття. Завершення реалізації проєкту дасть можливість комплексно реконструювати цей об’єкт у межах програми «Велике будівництво».

14 травня в межах програми «Велике будівництво» було відкрито перший в Україні спортивний об’єкт – крите футбольне поле зі штучним покриттям у краматорському парку культури та відпочинку «Сад Бернацького».

Початок національного проєкту «Велике будівництво» ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua