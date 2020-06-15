Зеленський призначив голів трьох РДА
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив трьох голів районних державних адміністрацій у Волинській, Івано-Франківській і Тернопільській областях.
Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.
Зокрема, розпорядженням №394/2020-рп глава держави призначив Володимира Кеца головою Луцької районної державної адміністрації Волинської області.
Розпорядженням №395/2020-рп призначено Володимира Штогрина головою Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.
Крім того, розпорядження №396/2020-рп Ярослава Матвійчука призначено головою Тернопільської райдержадміністрації Тернопільської області