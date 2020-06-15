Президент прийняв відставку голови Брусилівської РДА на Житомирщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський прийняв відставку голови Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області Віктора Кондратюка.
Відповідне розпорядження опубліковане на сайті глави держави.
“Відповідно до частини десятої статті 118 Конституції України прийняти відставку голови Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області Кондратюка Віктора Андрійовича”, - зазначається в документі.
Як повідомляли ЗМІ, Брусилівська районна рада 15 травня висловила недовіру голові райдержадміністрації.