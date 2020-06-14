На Одещині розшукали спортсменку, яка зникла під час ультрамарафону, - дівчина отримала тепловий удар і знепритомніла.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Одеської області.

"Дівчину знайшли біля водойми непритомною. Поліцейські негайно доставили її до медичного закладу. Виявилося, що спортсменка спочатку зазнала теплового удару, а потім, пролежавши до ночі, - переохолодження. Зараз вона в лікарні, її стан здоров'я покращується", - зазначається у повідомленні.

Інформація про зникнення учасниці ультрамарафону на території Куяльницького лиману надійшло до поліції ввечері 13 червня. Дівчину, яка близько 2-ї години дня відстала від бігунів і зникла, власними силами намагалися знайти учасники марафону, родичі, знайомі та волонтери, втім їхні спроби не дали результату.

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Для пошуків задіяли співробітників Усатівського відділення поліції, кінологів, спецпідрозділ ГУНП з приладами нічного бачення та прокуратуру. Пошукові заходи тривали аж до ночі і завершилися лише після того, як поліцейські підключили спеціалістів кримінального блоку.

Фото: Нацполіція