На Одещині розшукали спортсменку, яка зникла під час ультрамарафону
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Одеської області.
"Дівчину знайшли біля водойми непритомною. Поліцейські негайно доставили її до медичного закладу. Виявилося, що спортсменка спочатку зазнала теплового удару, а потім, пролежавши до ночі, - переохолодження. Зараз вона в лікарні, її стан здоров'я покращується", - зазначається у повідомленні.
Інформація про зникнення учасниці ультрамарафону на території Куяльницького лиману надійшло до поліції ввечері 13 червня. Дівчину, яка близько 2-ї години дня відстала від бігунів і зникла, власними силами намагалися знайти учасники марафону, родичі, знайомі та волонтери, втім їхні спроби не дали результату.
Для пошуків задіяли співробітників Усатівського відділення поліції, кінологів, спецпідрозділ ГУНП з приладами нічного бачення та прокуратуру. Пошукові заходи тривали аж до ночі і завершилися лише після того, як поліцейські підключили спеціалістів кримінального блоку.
Фото: Нацполіція