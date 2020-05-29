Бостонський марафон вперше за свою історію стане віртуальним

Престижний щорічний Бостонський марафон цього року відбудеться у віртуальному режимі через карантинні заходи, пов'язані з COVID-19.

Замість цього учасникам пропонується "віртуальний забіг" будь-де з документованими доказами подолання 42-кілометрової дистанції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Нашим пріоритетом залишається збереження здоров'я громади, а також наших співробітників, учасників, волонтерів, глядачів та прихильників", - заявив у цьому зв'язку директор Атлетичної асоціації Бостона Том Грілк.

Він зазначив, що 124-й Бостонський марафон буде проведено в віртуальному форматі.

"Оскільки ми не можемо зробити так, щоби світ прийшов до Бостона в вересні, ми приведемо Бостон до всього світу для проведення історичного, 124-го Бостонського марафону", - зауважив Грілк.

Усім зареєстрованим учасникам цьогорічної спортивної події буде запропоноване повернення реєстраційних внесків, і паралельно спортсмени матимуть можливість взяти участь у "віртуальній альтернативі" марафону. Учасники цього забігу повинні в період з 7 по 14 вересня подолати 42-кілометрову дистанцію не більше як за шість годин та надати докази організаторам.

Бостонський марафон-2020, спочатку був запланований на 20 квітня, однак через пандемію COVID-19 міський голова Бостона Мартин Уолш переніс подію на 14 вересня. Забіги в Бостоні проводяться з 1897 року й жодного разу не переривалися. Бостонський марафон вважається одним із найпрестижніших у світі.