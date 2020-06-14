Через негоду в Україні 348 населених пунктів - без світла, підтоплені майже пів сотні будинків

Через негоду (сильні опади, пориви вітру) станом на ранок 14 червня залишаються без електропостачання 348 населених пунктів у дев'яти областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"У ніч з 13 на 14 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 348 населених пунктів у 9 областях, а саме: Тернопільська – 83, Хмельницька – 83, Житомирська – 42, Запорізька – 35, Закарпатська – 31, Київська – 31, Чернівецька – 22, Кіровоградська – 15 та Дніпропетровська – 6", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Окрім того, 13 та у ніч на 14 червня на території 7 областей, а саме: Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Запорізької, Миколаївської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей внаслідок негоди сталося падіння 32 дерев, підтоплено 49 житлових будинки, 73 подвір’я, 35 присадибних ділянок, 3 підвали, частково пошкоджено покрівлі 12 будівель та частково пошкоджено покриття автодоріг (регіонального, територіального та місцевого значення) протяжністю близько 2,5 км.

Попередньо жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС повалені дерева розпилено та прибрано, відкачано понад 450 кубічних метрів води.