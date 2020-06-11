На Миколаївщині через спеку обмежили проїзд вантажівок

У зв’язку зі спекою на території Миколаївської області обмежено проїзд вантажівок удень.

Про це повідомила Патрульна поліція України в Миколаївської області.

«Якщо температура повітря вдень сягає вище +28°С, рух вантажного транспорту, загальна вага якого становить більше 24 тонн і фактичним навантаженням на будь-яку вісь більш ніж 7 тонн, буде тимчасово обмежено на дорогах області», - йдеться у повідомленні.

Триватиме обмеження з 08:00 до 23:00.

Водночас, обмеження не поширюється на транспортні засоби, які використовуються під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій, здійснюють пасажирські перевезення, що перевозять вантажі у міжнародному сполученні, швидкопсувні, антисанітарні, живі, поштові та вантажі підвищеної небезпеки, додали у патрульній поліції.