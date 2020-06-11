Трагедія у нелегальному дитячому садку

У Запоріжжі в нелегальному дитячому садку, який у власній квартирі організувала 51-річна місцева мешканка, померла дитина

У Запоріжжі в нелегальному дитячому садку, який у власній квартирі організувала 51-річна місцева мешканка, померла дитина. Спочатку трагедію розцінили як нещасний випадок, але після перегляду відео з камер спостереження, встановлених у квартирі, у вбивстві почали підозрювати "няню".

Що сталося?

29 травня близько 9-ї ранку 22-річна мешканка Запоріжжя Аліна Гак принесла свою доньку Олесю на пробний день до приватної няні Ірини.

"Я віддала дитину кваліфікованій няні, як вона говорила, у неї три освіти", - розповідає Аліна і показує листування в viber з Іриною. Жінка розміщувала в соціальних мережах оголошення про те, що вона працює нянею і що один день її роботи коштує 200 гривень.

"Дитя віддали для того, щоб розвивалося, щоб з іншими дітьми спілкувалася, до садка підготувати хотіли, подивитися, як з дітками буде контактувати", - пояснює батько Олесі Едуард Гак.

Дитячий садок був обладнаний у трикімнатній квартирі. При "прийомі" в садок вихователька вимагала від батьків флюорографію і медкарту. Своїм клієнтам жінка, за їх словами, обіцяла, що буде займатися з дітками, грати в розвиваючі ігри, запрошувати логопеда, якщо виникне необхідність. Щоби батькам було спокійніше, в квартирі навіть встановила камери спостереження. Мовляв, у будь-який момент пришлю вам відео з вашим чадом.

За словами батьків дівчинки, ввечері цього ж дня вони планували підписати з нянею угоду. Однак через півтори години їм повідомили, що Олеся не дихає, захлинулася блювотними масами.

Що каже поліція?

"29 травня о 10:45 у нелегальний дитячий садок викликали швидку допомогу. Медики констатували смерть дитини, яка настала в результаті перекриття дихальних шляхів вмістом шлунка. Проводиться перевірка законності діяльності дитячого садка. За фактом смерті дитини розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 115 КК України", - повідомили журналістам в ГУНП у Запорізькій області 2 червня.

Батьки примчали до приїзду медиків

За словами Едуарда Гака, вони з дружиною прибули в квартиру приватної няні через 10 хвилин після її дзвінка. До приїзду медиків.

"Я, коли зайшов, спробував зробити штучне дихання. Дівчинка була ледь тепла. Дитина була роздягнена. Вона (няня – авт.) казала, що дівчинку нудило, що вона була хвора, що захлинулася в істериці. Але дитина була абсолютно здорова", - розповідав Едуард.

Пізніше з'ясувалося, що Олесю вкусив хлопчик, який разом з іншими дітьми також перебував того дня в «квартирному садку». Дівчинка справді розплакалася. Ірина (няня) подзвонила мамі Олесі і розповіла про інцидент.

Аліна Гак каже, що розмова з нянею тривала приблизно 7 хвилин. За цей час дитина заспокоїлася і перестала плакати. Що сталося потім, батьки дізнаються пізніше, їм покажуть відео.

Що показали камери, встановлені у квартирі?

Про те, що у квартирі Ірини С. були встановлені камери відеоспостереження, розповів адвокат постраждалої сім'ї Теймур Мамедов. На своїй сторінці у Facebook він опублікував фрагмент на кілька секунд, на якому видно, як Ірина бере Олесю, недбало кидає на ліжко, прив'язує до обличчя подушку і відносить дівчинку в іншу кімнату.

У квартирі провели обшуки, виховательці повідомили про підозру (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Під час судового засідання, на якому Ірині С. обирали міру запобіжного заходу, прокурор надав ще одне відео з камер спостереження. Ця частина засідання проходила в закритому режимі, бо кадри транслювалися вперше і були таємницею слідства. До речі, для обвинуваченої та її адвоката поява цього відеоматеріалу була несподіванкою.

"Відео відкриває всі обставини того, що сталося. На відео ми бачимо неодноразові удари, які няня завдає дітям руками. До потерпілої дівчинки також недбало ставиться, штовхає її, від чого дівчинка падає і потім починає плакати, що викликало невдоволення няні, і вона одягла цей "валик" на неї. Всі її свідчення не піддаються логічним поясненням. Я вважаю, що міра запобіжного заходу повинна бути лише утримання під вартою. Немає ніякого сердечного каяття, всі винні, але тільки не вона... На кадрах видно, як виходить дочка підозрюваної і каже: "Дівчинка, по-моєму, як мертва", - коментує Мамедов.

За його словами, Ірина намагалася прибрати в квартирі сліди блювоти, видалити відео. Крім того, зник планшет і подушка, яку вона прив'язала на обличчя дитини.

"Відновили звук, його не було. Ми звернулися до фахівця, і у нас вималювалася картина. З 9:00 до 9:32 є відео. Потім у нас збої з відео... відеозапис видалявся з планшета, який не знайшли", - пояснює захисник потерпілих.

Позиція підозрюваної та її адвоката

51-річна Ірина С. пенсіонерка. За її словами, ніякого дитячого садка в квартирі вона не організовувала і послуг няні не надавала. Як з'ясувалося, нема у "няні" й вищих освіт.

"Навчалася в медичному коледжі. Не закінчила...", - сказала журналістам перед судовим засіданням Ірина.

Що стосується оголошення, то вона не заперечувала, що розмістила його у соціальних мережах і шукала дитину, з якою мала б займатися і надавати послуги муніципальної няні. Однак ніхто з потенційних клієнтів до Ірини нібито так і не звернувся.

Діти, які були в її квартирі в день трагедії (на відео, опублікованому адвокатом Мамедовим було ще, як мінімум, двоє) — це діти знайомих.

"Друга дитина гостювала, ще одну - подруга дочки залишила. Ніякого дитячого садка у мене не було, про що ви говорите?" - присягалася Ірина перед камерами.

Коли журналісти показали їй відео з подушкою і попросили прокоментувати, вона заявила, що це зовсім не подушка, а спеціальний валик.

"Для захисту дитини, щоб якщо, не дай Бог, дитина впаде, то не травмувала собі шию. Це тільки в цілях захисту, безпеки дитини... У дівчинки були криві ніжки, вона погано ходила. Я взяла дитину, бо мама дуже наполягала... Взяла на руки, ми з нею поспілкувалися, потім хлопчик її вкусив, вона розвередувалася, я її заспокоювала, вона зригувала, і я пішла готувати їй їсти. Подумала, що вона голодна і її треба нагодувати... Я їй зав'язала валик, спустила його і віднесла в іншу кімнату, тому що вона була гаряча...", - говорила журналістам Ірина.

Куди зник планшет і подушка-валик, вона не знає.

Її адвокат заявив, що отримані два висновки експертів, в яких говориться, що дитина померла в результаті нещасного випадку. Криміналу в події він не бачить і про існування якогось планшета не знає.

"Ми доведемо її невинуватість. Їй інкримінується умисне вбивство - це повний абсурд. Я коли дивився відео, то не виявив нічого, що могло б тягнути хоча б на адмінпорушення стосовно жорстокого ставлення до дітей", - сказав адвокат підозрюваної Павло Будилка.

Він також додав, що в той день у його підзахисної під наглядом було 5 дітей. Ірину назвав професійним медпрацівником з медичною освітою.

Арешт без права внесення застави

Запобіжний захід "няні" в Шевченківському районному суді Запоріжжя обирали з перервою упродовж двох днів.

"Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк до 2 серпня 2020 року включно", - зачитала суддя.

Що стосується кваліфікації, то позиція прокуратури у цьому питанні принципова - умисне вбивство. Якщо вина підозрюваного буде доведена, їй загрожує 10-15 років позбавлення волі або довічне утримання під вартою.

Адвокат Ірини заявив, що домагатиметься скасування арешту і повного виправдання.

Позиція міського департаменту освіти

У департаменті освіти і науки Запорізької міської ради кажуть, що в місті сьогодні працює 120 дошкільних навчальних закладів та 23 дошкільні підрозділи при школах. Всі вони є комунальними і охоплюють 23 тис. 897 дітей. Крім того, працює три дитячі садки - це ще 125 вихованців та 2 державні (відомчі) заклади освіти - 298 дітей.

Черга в дитячі садки є тільки у двох районах містах - Олександрівському та Дніпровському, в ній перебуває 19 дітей.

У неофіційній розмові чиновники не виключають, що в період карантину, коли всі легальні садочки були закриті, в місті почали з'являтися незаконні "квартирні" установи.

"Перш ніж віддавати дитину в дитячий садок будь-якої форми власності обов'язково потрібно просити надати всі документи. Всі установи, які ведуть освітню діяльність, обов'язково повинні мати ліцензію", - говорить заступник директора департаменту освіти Наталія Вітковська.

Ольга Звонарьова, Запоріжжя

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