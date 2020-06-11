Херсонщину “прогріло” до +37° - абсолютний максимум із 1946 року

День 10 червня у 2020 році видався на Херсонщині найспекотнішим з 1946 року.

Про це у Faceboоk повідомляє Херсонський обласний центр з гідрометеорології.

«За даними Агрометеорологічної станції Херсон, за період спостережень з 1946 по 2020 роки 10 червня 2020 року було зафіксовано абсолютний максимум температури повітря 37,0°», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередній температурний рекорд 10 червня становив 35,1° і був зафіксований в 2009 році.

Побито й рекорд середньодобової температури повітря - вчора вона становила 27,3°, а раніше, в 2009 році, вона досягла 26,8°.

Як повідомляв Укрінформ, 8 червня 2020 року на Херсонщині було зафіксовано абсолютний максимум температури повітря за період спостережень.