В Україні у четвер пекельні +35°, дощі - лише у західних областях

В Україні у четвер, 11 червня, очікуються короткочасні грозові дощі у західних областях, на решті території без опадів, температура становитиме 30-35° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«11 червня у західних областях мінлива хмарність, короткочасні грозові дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та Прикарпатті місцями значні дощі; температура вдень 24-29°, у Карпатах вдень 14-19°. На решті території невелика хмарність, без опадів, лише вдень на Вінниччині, Житомирщині та в Криму місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; вітер переважно східний, 5-10 м/с; температура вдень 30-35°, на узбережжі Чорного моря 27-30°», - йдеться у повідомленні.

У Києві та Київській області 11 червня спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вдень становитиме 31-33°; по області буде 30-35°.