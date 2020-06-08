Завтра Україну прогріє до +33°

В Україні у вівторок, 9 червня, спекотно - 28-33°, дощі можливі лише в західних областях.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"9 червня у західних областях мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі з грозами (вночі невеликі), подекуди пориви вітру 15-18 м/с, температура вночі 11-16°, вдень 22-27°. На решті території малохмарно та без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 9 червня без опадів. Температура вночі 16-18°, вдень 30-32°. У Київській області також сухо. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°.

10-11 червня у західних областях України мінлива хмарність, короткочасні грозові дощі (вночі місцями невеликі), подекуди пориви вітру 15-20 м/с, температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, у Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°. На решті території невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 15-20°, вдень 29-34°, на узбережжі Чорного моря 23-28°.

У Києві й столичній області сухо, температура вночі 14-19°, вдень 28-33°.

12 червня у західній, вдень і в південній частині України, 13 червня в більшості областей короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-20°, вдень 28-33°, 12 червня на сході до 35°; у західних областях вночі 12-17°, вдень 23-29°.

У Києві і столичному регіоні вдень 13 червня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.