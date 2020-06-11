На Київщині за добу підтвердили 54 випадки коронавірусу

У Київській області підтверджено 1919 випадків захворювання на коронавірус, з них 54 за останню добу.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 11 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1919 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. у 154 дітей та 375 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 54", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки: в Обухівському районі – 253, – у Києво-Святошинському – 472, у Баришівському - 40, у Білоцерківському – 13, у Бориспільському – 79, у Броварському – 78, у Бородянському – 24, у Васильківському – 52, у Вишгородському – 37, в Іванківському - 7, у Макарівському - 17, у Миронівському – 31, у Кагарлицькому - 37, у Переяслав-Хмельницькому – 11, у Поліському - 2, у Рокитнянському - 7, у Ставищенському - 9, у Таращанському - 2, у Згурівському – 7, у Богуславському – 8, у Фастівському – 9, Сквирському – 3, у Тетіївському – 4, у Яготинському – 2.

На стаціонарному лікуванні перебуває 245 осіб, на самоізоляції – 1674.

В області одужало 616 людей (у т.ч. 50 дітей), померло загалом 38 хворих на СOVID-19.

За період з 14 березня до Київського обласного лабораторного центру надійшло загалом 5205 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 51 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 7682 контактними особами.

Як повідомлялось, станом на 11 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 070 випадків COVID-19, зокрема за добу 689.