На Буковині хворих на коронавірус побільшало ще на 41 особу

10 червня коронавірус підтвердили у 41 буковинця, загалом в області інфікувались 3798 осіб.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

"На Буковині 10 червня офіційно підтверджено ще 41 випадок зараження коронавірусом. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3798 осіб", - йдеться у повідомленні.

Осачук також зазначив, що кількість тих, хто одужав зросла на 15 людей. Всього в області вилікувалась 1171 особа. Серед тих, хто здолав хворобу, переважають жінки – 689 осіб (58%).

Найбільше в області одужало людей віком від 40 до 64 років, таких 567 осіб.

Нагадаємо: станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу зареєстровано 525 нових.