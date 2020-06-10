Кабмін схвалив проєкт угоди зі Словаччиною щодо аеропорту "Ужгород"

Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди зі Словаччиною щодо відновлення повноцінної роботи аеропорту "Ужгород".

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 10 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з розпорядженням "Про підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Словацької Республіки про визначення умов використання визначеної частини повітряного простору Словацької Республіки у зв’язку з наданням послуг з обслуговування повітряного руху призначеним українським провайдером аеронавігаційного обслуговування у міжнародному аеропорту "Ужгород", Кабмін схвалив відповідний проєкт угоди та уповноважив міністра інфраструктури Владислава Криклія на підписання цієї угоди з Словаччиною.

Зазначається також, що угода сприятиме створенню договірно-правової бази та відповідного механізму для регулювання відносин у сфері виконання польотів у міжнародному аеропорту "Ужгород".

Як зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, метою угоди є також надання відповідного аеронавігаційного обслуговування у визначеній частині повітряного простору Словацької Республіки українським провайдером аеронавігаційного обслуговування.

Як повідомлялося, 26 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у якомога швидшому підписанні українсько-словацької угоди, яка дозволить відновити повноцінну роботу міжнародного аеропорту "Ужгород".

У грудні 2019 року Міністерство інфраструктури України повідомляло, що зміст угоди про визначення умов використання повітряного простору Словацької Республіки в міжнародному аеропорту "Ужгород" було узгоджено за підсумками двосторонніх переговорів між делегацією України та делегацією Словацької Республіки.

Як відомо, злітна смуга ужгородського аеропорту закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини.