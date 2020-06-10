Обвал будинку в Одесі: Аваков розповів подробиці

Жертв через обвал чотириповерхового будинку в Одесі на Французькому бульварі на цей момент немає.

Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Обвал 4-х поверхового будинку в Одесі на Французькому бульварі. 25 осіб виведено з-під завалів. Сильний запах газу. Жертв на цей момент немає», - повідомив Аваков.

За його словами, на місці події працюють рятувальники та поліція.

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Як повідомлялося, 10 червня вночі в Одесі стався обвалення частини будівлі чотириповерхового житлового будинку (1912 року забудови) на 10 квартир (зареєстровано 35 осіб, проживали 24 особи).

Фото: ДСНС