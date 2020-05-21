В Одесі мешканці одного з будинків бояться повторення ситуації з обвалом будівлі 18 травня

В Одесі мешканці одного з будинків бояться повторення ситуації з обвалом будівлі 18 травня

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Укрінформ
Мешканці будинку №16 по вулиці Пишонівській в ​​Одесі публічно звернулися до міської влади - не допустити обвалу їхнього будинку, як це сталося 18 травня по сусідству - на вулиці Торговій, 20.

Тривожне повідомлення мешканці розмістили на сторінці групи "Одеський край" в Facebook.

"Ризикуємо повторити долю Торгової, 20. Швидкими темпами наш будинок «іде на дно»: численні тріщини, з якими мешканці борються щороку, вогкість, постійний тріск стін і багато інших неприємних, страшних провісників обвалення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з фасаду будинку вже впав величезний камінь, який тільки дивом не зачепив маленьких дітей, які на той момент знаходилися у дворі. За даними ЖКС, "будинок рахується то старим, то аварійним".

Мешканці будинку №16 по вулиці Пишонівській в ​​Одесі публічно звернулися до міської влади / Фото: Одеський край

Мешканці також звернули увагу, що поруч - руїни будинку №14, які знаходяться в метрі від них, де постійно відбувається обвалення великих каменів, і фасад, який залишився, у будь-який момент може впасти. "Також будівництво поруч багатоповерхівок пришвидшили темпи осідання й руйнування нашого будинку", - скаржаться люди.

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Тим часом, рятувальники ДСНС продовжують розбір завалів чотириповерхового будинку №20 по вулиці Торговій. Зокрема, за допомогою автокрану ведуться роботи по демонтажу аварійної частини покрівлі та будівлі з боку внутрішнього двору, а також проводяться роботи по розчищенню зруйнованих конструкцій з території котловану.

Всього до виконання робіт залучено 16 одиниць техніки та 94 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня на засіданні Одеського міськвиконкому обговорено ситуацію з надання допомоги 44 мешканцям будинку №20 по вулиці Торговій, що частково обвалився. Зокрема, 35 мешканців відселено до готелів «Вінтаж» та «Одеський дворик» за рахунок забудовника, поки не буде завершено експертизу причин часткового обвалення будівлі. Ще 9 осіб відмовилися від поселення у готелях - тимчасово проживають у родичів або друзів.

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Мер міста Геннадій Труханов віддав розпорядження керівникам профільних міських служб та юридичному департаменту провести інвентаризацію будівель старого житлового фонду міста та визначити серед них ті, які знаходяться в явно аварійному стані; скласти список тих квартир, яким загрожують обвали, і почати відселяти жителів. Вирішувати питання житла для цих людей потрібно буде за рахунок зміни взаємин з великими компаніями-забудовниками, яким міськрада виділяє земельні ділянки під реалізацію їхніх проектів.

Фото: facebook/Одеський край

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