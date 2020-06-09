Фестиваль духової музики у Сумах перенесли на День міста

У Сумах приурочений до Дня Конституції Міжнародний фестиваль духової музики «Сурми України» переноситься на День міста у вересні.

Про це у вівторок під час щотижневої апаратної наради в Сумській міськраді заявила начальник міського відділу культури Наталія Цибульська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не хочеться залишати місто без такого дійства. Ті колективи, з якими ми співпрацюємо і які мали приїхати у червні, погоджуються на День міста, який припадає на 5 вересня. Ці фестивальні заходи добре доповнять програму святкування. Плануємо, що 3 вересня буде заїзд, а 4 та 5 – заходи по місту... Головне, щоб збереглось послаблення карантину», – сказала Цибульська.

За її словами, потенційним учасникам фестивалю повідомили про нову дату проведення й отримали попередню згоду на участь.

Нагадаємо, фестиваль духової музики вперше відбувся в Сумах у 2000 році. Його приурочили до Дня Конституції й дали відповідну назву - «Сурми Конституції».

Коли фестиваль відзначав десятиріччя, назву змінили на «Сурми України», але незмінною залишилась дата проведення – 27–28 червня.

У 2005 році фестиваль отримав статус Всеукраїнського, а згодом і Міжнародного. Захід відбувається щороку. Винятком стали лише 2014 та 2015 роки, коли його не проводили через складну суспільно-політичну ситуацію в Україні.