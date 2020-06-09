У Житомирі закрили пологове відділення перинатального центру – у лікаря виявили COVID-19

У Житомирському обласному перинатальному центрі закрили на карантин пологове відділення через інфікування коронавірусом одного з лікарів медзакладу.

Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перед вихідними виявлений один випадок інфікування COVID-19 лікаря (перинатального центру). Вона зараз знаходиться на амбулаторному лікуванні, стан задовільний. Пологове відділення закрите на карантин. Всі виявлені контактні особи перевіряються», - зазначив Суслик.

За його словами, жінки з перинатального центру з нормальним перебігом вагітності та з супутньою патологією направляються у пологове відділення центральної міської лікарні №1.

Суслик зауважив, що випадків інфікування COVID-19 серед пацієнток медичного закладу не виявлено.

Загалом на Житомирщині COVID-19 підтвердили у 187 медичних працівників. Зокрема, 4 нові випадки виявили в обласній клінічній лікарні (минулого тижня там захворіло 19 медрацівників – ред.) та 2 – в обласній психіатричній лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині підтверджено 943 випадки COVID-19, 500 людей одужали, 16 померли.

Станом на 9 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 856 випадків COVID-19. Загалом, одужало 12 412 осіб, летальних випадків унаслідок COVID-19 – 810.За добу підтверджено 394 нові випадки.