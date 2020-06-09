Окупаційна адміністрація "ЛНР" намагається придушити протести шахтарів

З п’ятниці, 5 червня, триває протест гірників на шахті "Комсомольська", яка розташована в селищі Дубовський Антрацитівського району (10 км від міста Антрацит).

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє представник Уповноваженого ВРУ з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

"Гірники вимагають виплати заробітної плати за березень і квітень 2020 року. Протест не є численним, за моєю інформацією в ньому беруть участь до 70 гірників. Окупаційні адміністрації РФ в ОРЛО стурбовані системними протестами трудових колективів на вугледобувних підприємствах, пов’язаними з проведенням масштабної реструктуризації в ОРЛО, тобто іншими словами масовим закриттям шахт", - пише Павло Лисянський.

У цих протестах з'являються нові лідери громадської думки, які користуються підтримкою місцевого населення і не бояться репресивних дій спецслужб окупаційних адміністрацій.

За останній місяць протести посилювалися в Перевальському, Антрацитівському та Лутугинському районах окупованої частини Луганської області. Лідери робітничих протестів користуються підтримкою і солідарністю інших трудових колективів вугледобувних підприємств.

Через це окупаційні адміністрації РФ блокують операторів мобільного зв'язку Vodafone і Київстар. У селищі Дубовський активно працює МГБ НВФ "ЛНР" на предмет виявлення призвідників протесту.