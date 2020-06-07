Поліція розслідує вибух гранати у приватній садибі на Одещині

Правоохоронці розслідують інцидент у селищі Таїрове Овідіопольського районі Одещини, де, за попередніми висновками, вибухнула граната.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

"Уночі до територіального відділу поліції надійшло повідомлення від жителя селища Таїрове, 1957 року народження, про те, що на його подвір’ї вибухнув невідомий предмет", - ідеться у повідомленні.

За попередніми висновками фахівців, вибухнула граната РГД-5, її рештки поліцейські направили на експертне дослідження. Від вибуху ніхто не постраждав, пошкоджені вхідні ворота до обійстя.

Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 КК (умисне знищення або пошкодження майна).

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Усі обставини інциденту та причетні особи встановлюються.