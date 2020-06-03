Під Нікополем чоловік погрожував підірвати гранатою поліцейських

Під Нікополем чоловік погрожував підірвати гранатою поліцейських

Фото
Укрінформ
На Олексіївському мосту під Нікополем Дніпропетровської області, де замість зруйнованого мосту змонтували понтонну переправу, невідомий погрожував підірвати гранатою поліцейських.

Про це повідомили в групі "Покров. Нове місто" в Fаcebook.

"2. червня під Нікополем до співробітників поліції, які охороняють міст, що недавно обрушився, підійшов чоловік і запитав: "Що буде, якщо я кину в вас гранату?", а потім зірвав чеку", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські зуміли оперативно відреагувати й обеззброїти нападника. Чоловіка затримали, граната не вибухнула. Чоловіку інкримінують статтю "Загроза життю співробітника правоохоронних органів".

Повідомляється, що нападник проходив службу в АТО.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 травня обрушився Олексіївський міст, коли на нього заїхала перевантажена фура загальною вагою близько 37 тонн. Водій не постраждав. У поліції відкрили три кримінальні провадження (ч. 1 ст. 367 (службова недбалість), ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч.1 ст.291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України).

Міст побудовано 1955 року, останнім часом перебував в аварійному стані, він знаходиться на балансі Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області та є частиною автомобільної дороги Н-23.

26 травня на Дніпропетровщині військові розпочали встановлювати понтонну переправу, яка тимчасово має замінити зруйнований міст.

Колона військових із Одеської області, подолавши 500 км, прибула до Дніпропетровської області, і в селі Олексіївка Нікопольського району розпочала роботи зі зведення понтонної переправи біля зруйнованого мосту через річку Чортомлик. Це тимчасовий понтонний міст вантажопідйомністю 60 тонн. Для виконання робіт з наведення мосту прибули 40 одиниць військової техніки і більш як 50 осіб особового складу. За добу переправу було зведено, але рух не відкрито в результаті зниження рівня води в річці, через що понтони опустилися і на них неможливо заїхати автотранспорту.

фото:  Покров. Нове місто

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