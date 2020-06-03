Під Нікополем чоловік погрожував підірвати гранатою поліцейських

На Олексіївському мосту під Нікополем Дніпропетровської області, де замість зруйнованого мосту змонтували понтонну переправу, невідомий погрожував підірвати гранатою поліцейських.

Про це повідомили в групі "Покров. Нове місто" в Fаcebook.

"2. червня під Нікополем до співробітників поліції, які охороняють міст, що недавно обрушився, підійшов чоловік і запитав: "Що буде, якщо я кину в вас гранату?", а потім зірвав чеку", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські зуміли оперативно відреагувати й обеззброїти нападника. Чоловіка затримали, граната не вибухнула. Чоловіку інкримінують статтю "Загроза життю співробітника правоохоронних органів".

Повідомляється, що нападник проходив службу в АТО.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня обрушився Олексіївський міст, коли на нього заїхала перевантажена фура загальною вагою близько 37 тонн. Водій не постраждав. У поліції відкрили три кримінальні провадження (ч. 1 ст. 367 (службова недбалість), ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч.1 ст.291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України).

Міст побудовано 1955 року, останнім часом перебував в аварійному стані, він знаходиться на балансі Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області та є частиною автомобільної дороги Н-23.

26 травня на Дніпропетровщині військові розпочали встановлювати понтонну переправу, яка тимчасово має замінити зруйнований міст.

Колона військових із Одеської області, подолавши 500 км, прибула до Дніпропетровської області, і в селі Олексіївка Нікопольського району розпочала роботи зі зведення понтонної переправи біля зруйнованого мосту через річку Чортомлик. Це тимчасовий понтонний міст вантажопідйомністю 60 тонн. Для виконання робіт з наведення мосту прибули 40 одиниць військової техніки і більш як 50 осіб особового складу. За добу переправу було зведено, але рух не відкрито в результаті зниження рівня води в річці, через що понтони опустилися і на них неможливо заїхати автотранспорту.

фото: Покров. Нове місто