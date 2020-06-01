Минулорічний "мінер" мосту Метро досі у психлікарні Глевахи – прокуратура

У Олексія Белька, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро, за висновками лікарів, психічний стан не змінився, тому він утримується у спецзакладі у Глевасі.

Про це у Facebook написала речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

Вона нагадала, що 20 січня 2020 року суд змінив чоловіку запобіжний захід з тримання під вартою на поміщення до спеціалізованого медзакладу закритого типу, оскільки результати судово-психіатричної експертизи засвідчили, що на момент вчинення правопорушення, затриманий за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

«За висновками лікарів психічний стан чоловіка не змінився і він досі потребує лікування. Наразі він утримується у спеціалізованому закладі у Глевасі. Наступне засідання у його справі призначено на 12 червня», - написала Максимець.

Вона уточнила, що наразі Дніпровський райсуд Києва продовжує розгляд клопотання прокуратури міста Києва про застосування щодо Белька примусових заходів медичного характеру.

Максимець нагадала, що відповідне клопотання було скеровано до суду у лютому 2020 року, і уточнила, що наразі триває стадія заслуховування свідків.

Як повідомлялося, 18 вересня 2019 року зловмисник заблокував рух на мосту Метро у Києві, розстріляв поліцейський дрон і погрожував підірвати міст. Поліція на 4 години перекрила рух автомобілів і потягів метро на мосту.

Зловмисника затримали. Ним виявився колишній учасник АТО 42-річний Олексій Белько, який проходив службу за контрактом в підрозділі забезпечення командування Сил спеціальних операцій, а у липні 2019 року був звільнений зі служби.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.

20 вересня Дніпровський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 288 тис. гривень. Проте застава не була внесена.

Згодом суд продовжив йому запобіжний захід до 16 лютого 2020 року.

20 січня 2020 року Дніпровський райсуд столиці задовольнив клопотання прокуратури про переведення Белька із СІЗО до психіатричного закладу.

28 січня у зв'язку із завершенням досудового розслідування матеріали кримінального провадження були надані стороні захисту для ознайомлення.