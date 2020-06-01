У спецоперації затримання "мінера" мосту Метро брали участь понад 400 правоохоронців

В операції затримання чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, було задіяно понад 400 правоохоронців.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"У спецоперації затримання зловмисника, який сьогодні погрожував підірвати міст Метро у Києві, взяли участь всі служби – 300 працівників поліції Києва та 100 Нацгвардії, кінологи, спеціалісти вибухотехнічної служби, два річкові катери, велика кількість авто та іншої техніки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час затримання ніхто не постраждав, наразі рух метро та автомобілів на мосту поновлено.

Як повідомлялось, о 13:41 на спецлінію 102 зателефонував невідомий з погрозою підірвати міст Метро.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

Рух усіх видів транспорту та пішоходів на мосту Метро було перекрито.