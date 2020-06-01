У "мінера" мосту Метро був муляж вибухівки - поліція

У чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, правоохоронці вилучили муляж вибухового пристрою.

Про це заявив журналістам очільник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це був муляж, там знаходилась земля, візуально. Зараз чоловіка доставлено до районного управління, викликано медиків, у тому числі бригаду психіатричної допомоги", - заявив Крищенко.

Він також повідомив, що поліція порушила кримінальне провадження за статтею "неправдиве повідомлення про замінування".

За інформацією поліції, о 13:41 на спецлінію 102 зателефонував невідомий з погрозою підірвати міст Метро.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

Рух усіх видів транспорту та пішоходів на мосту Метро було перекрито.

Раніше КМДА поінформувала, що на мосту Метро стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду.

У зв'язку з анонімним повідомленням про мінування мосту Метро червона лінія метрополітену працювала від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця.

Нині усі станції метрополітену працюють у звичайному режимі.