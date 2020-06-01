"Мінер" мосту Метро не висував вимог – поліція

Чоловік, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, не висував жодних вимог.

Про це заявив журналістам очільник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Свої вимоги він не сказав. Відразу було введено план спеціальної поліцейської операції", - заявив Крищенко.

Він відмітив, що чоловік не виказував агресії, а також з ним устиг поспілкуватися штатний психолог.

"Він мешканець міста Вишневе, прописаний у Києво-Святошинському районі, 1988 року народження. В нього є два адміністративних дрібних правопорушення, нічого кримінального за ним не було", - розповів начальник столичної поліції.

За інформацією правоохоронців, о 13:41 на спецлінію 102 зателефонував невідомий з погрозою підірвати міст Метро.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

Рух усіх видів транспорту та пішоходів на мосту Метро було перекрито.

Раніше КМДА поінформувала, що на мосту Метро стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду.

За повідомленням метрополітену, у зв'язку з анонімним повідомленням про мінування мосту Метро червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Фото: МВС