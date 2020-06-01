Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві.

Про це повідомляє МВС у Twitter.

"О 15:20 чоловіка, який повідомив, що має вибухівку, та погрожує підірвати міст Метро, затримали", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, о 13:41 на спецлінію 102 зателефонував невідомий з погрозою підірвати міст Метро.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

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О 15:20 чоловіка, який повідомив, що має вибухівку та погрожує підірвати міст Метро затримали 👉https://t.co/WESAFN2Z6a pic.twitter.com/JUY7ZVVKDk — МВС України (@MVS_UA) June 1, 2020

Рух усіх видів транспорту та пішоходів на мосту Метро перекрито.

Раніше КМДА поінформувала, що мосту Метро стоїть чоловік з пакетом і погрожує підірвати споруду.

За повідомленням метрополітену, у зв'язку з анонімним повідомленням про мінування мосту Метро червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця".