"Вільха М" і "Тайфун": Павлоградський хімзавод поновить виробництво ракетного палива

Керівництво держави ухвалило рішення про розгортання робочих програм та створення нових робочих місць на Павлоградському хімічному заводі у Дніпропетровській області.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у суботу, 6 червня, під час робочої поїздки на Павлоградський хімзавод, повідомляє пресслужба МВС.

«Декілька місяців тому в нас була ситуація, коли Павлоградський хімічний завод майже припинив роботу. Велику кількість людей звільнили, бо згорнули низку програм. Це було зроблено не кваліфіковано, помилки допустили місцеві керівники і керівники в Києві. Я знаю проблематику цього підприємства ще з 2014 року. Кабінет міністрів та РНБО прийняли рішення – розгорнути програми створення твердого палива для українських ракетних комплексів «Вільха», «Нептун» та інших. Крім того, окремо уряд виділив кошти для утилізації ракетного палива, чим також займається цей завод», - сказав Аваков.

Міністр додав, що головне завдання, щоб КБ «Промінь», Павлоградський хімзавод та низка інших оборонних підприємств змогли випускати ракетні комплекси, які здатні обороняти наші морські і сухопутні кордони.

Аваков заявив, що після поїздки він відзвітує Президенту України, які проблеми є на виробництві та як їх можна вирішити.

«Окремо також необхідно вирішувати питання Павлоградських шахт. Уряд шукає рішення, щоб найближчим часом ці шахти запрацювали», - додав очільник МВС.

За даними директора заводу Леоніда Шимана, планується набрати на підприємство близько 540 робітників та відновити виробництво ракетних комплексів для потреб Міноборони

«Наразі ми плануємо набрати близько 540 робітників. І вже найближчими тижнями ми відновимо виробництво ракетних комплексів для потреб Міноборони. Це стосується «Вільхи М», «Тайфун» і оперативно-тактичних комплексів «Гром». Звісно, що таке високоточне озброєння значно посилить військову здатність Збройних сил, а в подальшому, ми хочемо розширити виробництво і збільшити штат до півтори тисячі робітників», - наголосив Шиман.

Аваков сказав, що керівництво заводу ввело окремий контроль за дотриманням екологічної безпеки як на заводі, так і в районі виробництва.

Як повідомлялося. Павлоградський хімічний завод займається чотирма напрямами діяльності – утилізація, виробництво палива для ракет, виробництво ракетних двигунів та виробництво вибухових матеріалів. Всі виробничі процеси, які пов’язані з вибухівкою чи небезпечними хімічними речовинами, відбуваються автоматично, без участі людей, щоб мінімізувати ризики на виробництві.

Фото: МВС