Мер Жмеринки повернув собі крісло через Верховний суд

Верховний суд України поновив на посаді міського голову Жмеринки Анатолія Кушніра, визнавши протиправним рішення міськради про дострокове припинення його повноважень.

Про це йдеться у постанові Верховного суду, яку має у своєму розпорядженні Укрінформ.

Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 4 червня у відкритому судовому засіданні розглянув і задовольнив повністю касаційну скаргу за позовом міського голови Жмеринки Анатолія Кушніра та його заступника Костянтина Тимуня до Жмеринської міської ради, секретаря Жмеринської міської ради Юрія Світлака та за участі третіх осіб про визнання протиправними дій і визнання протиправними рішень.

«Визнати протиправними дії секретаря Жмеринської міської ради Світлака Юрія Степановича щодо незаконного зібрання та проведення сесії Жмеринської міської ради, що відбулася 22 травня 2018 року. Визнати незаконним та скасувати рішення Жмеринської міської ради від 22 травня 2018 року «Про дострокове припинення повноважень міського голови Кушніра А. П.», - йдеться у постанові Верховного суду.

Суд також визнав незаконним і постановив скасувати розпорядження секретаря Жмеринської міської ради про розпуск виконкому міськради та звільнення Кушніра і постановив поновити його на посаді з 23 травня 2018 року.

Цим документом поновлено на посаді й заступника міського голови Костянтина Тимуня.

Постанова Верховного суду набула законної сили з дати прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Як розповів кореспонденту Укрінформу Анатолій Кушнір, він має намір негайно розпочати виконання своїх посадових обов’язків. «Тому що сьогодні достатньо непроста ситуація - зменшилися надходження до бюджету, а кількість працівників міськради навпаки значно зросла. Є дуже великий обсяг робіт, який треба виконувати», - сказав Кушнір.

За його словами, він припускає можливість «теплого прийому» від прибічників в. о міського голови Жмеринки Юрія Світлака. «Але зважаючи на кількість простих жмеринчан, які мене обрали і підтримують, а це 79% від тих, хто брав участь у виборах, я не маю права боятися», - додав Кушнір.

Раніше, коментуючи Укрінформу події лютого 2020 року, коли відбувся штурм Жмеринської міської ради активістами, які хотіли потрапити на сесію, що мала розглянути питання про недовіру в.о. міського голови Юрію Світлаку, Кушнір розповідав про обставини свого усунення з посади: «Я прогнозував, що це до добра не приведе, коли ще у травні 2018 році Юрій Світлак у такий спосіб вирішив прийти до влади. Частина депутатів тоді була залякана, декому погрожували знищити бізнес. Комусь, наприклад, розказували, скільки горить автобус, або що може щось прилетіти у їхнє виробниче приміщення. Хтось казав, що не хоче, щоб йому переламали руки-ноги. Когось купили чи переконали обіцянками. Таким чином, група депутатів, загалом, близько 25, які тоді проголосували за мою «відставку», увійшла в певну спайку з нинішнім керівником міста. Інших, хто на ту сесію не прийшов, когось потім звільнили з роботи, або почали пояснювати, що їх треба підтримувати, бо потрібна одностайність і схвалення дій в.о. міського голови».

Анатолій Кушнір був обраний міським головою Жмеринки 2014 року.