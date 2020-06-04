У Харкові пікетують поліцію через затримання активістів Poton

У Харкові під будівлею Головного управління Нацполіції в області проходить акція на підтримку організації Poton, членів якої затримали увечері 3 червня за напад на правоохоронців у Краснокутському районі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Загалом присутні кілька десятків учасників. Спочатку кілька людей перекрили рух вулицею, ходячи по пішохідному переході, згодом усі перемістилися під будівлю обласної поліції. Активісти заявили, що вимагають звільнення затриманих, зокрема, лідера організації Павла Онищенка та його соратника Миколи Маслова.

Двері до Головного управління Нацполіції правоохоронці зачинили, потрапити в хол активісти не змогли. Це викликало ще більше обурення.

За словами представника організації Poton Олександра Близнюка, вночі до будинку Павла Онищенка приїздили поліцейські. "О другій ночі за адресами тих людей, яких затримали, де живуть їхні матері з хворобами серця, у жінки Павла Онищенка - четверо дітей вдома, о другій ночі до них приїхали з обшуком. Прийшли 15 людей. Це тиск на нашу організацію", - заявив Близнюк.

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За словами активістів, саме через побоювання обшуків чи якихось інших дій з боку правоохоронців частина людей не змогла прийти на акцію – вони залишаються в дома з малими дітьми чи літніми батьками, яких може шокувати прихід поліції.

Також учасники акції наполягають, що під час самої події у Краснокутському районі правоохоронці, за напад на яких і затримали "потонівців", не представилися й були в балаклавах, зачинилися в машині, яка не мала спеціальних знаків. На своєму Youtube-каналі активісти виклали відео, на якому відзняли дрон, що літає над їхньою садибою. Саме наздоганяючи його вони натрапили на авто правоохоронців.

За даними поліції, в акції беруть участь 30 громадян. За порядком стежать 15 поліцейських.

Як повідомляв Укрінформ, за даними поліції, 3 червня в Краснокутському районі автомобіль із правоохоронцями, які перебували там у службових справах, оточили громадяни, які назвали себе поселенцями Слобожанської Січі. Агресивно налаштовані чоловіки тримали в руках палиці, сокиру та зброю. Погрожували правоохоронцям, порізали колеса та розбили вітрове скло в автівці, а також зробили один постріл зі зброї у бокове скло.

Пікет будівлі Нацполіції у Харкові після затримання "патонівців" / Фото: В'ячеслав Мадієвський

Відомості за фактом правопорушення внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України.

Як уточнили 4 червня в поліції, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано п’ятеро осіб віком від 34 до 42 років. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

У Харкові Poton відомий своїми рейдами по аптеках, які продавали нарковмісні препарати без рецептів, і так званих наливайках. останнім часом активісти також висвітлюють тему незаконних порубок. Лідер організації Павло Онищенко - у минулому правоохоронець і має неоднозначну репутацію.