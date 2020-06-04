У Чернівцях передчасно народжений малюк із COVID-19 кілька тижнів був на ШВЛ

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступник головного лікаря медзакладу Оксана Знак.

"Важкий стан цієї дитини зумовлений не коронавірусом, а її основним захворюванням. У дитини в періоді новонародженості своя важкість стану, зумовлена складними пологами і передчасною народженістю. Паралельно у нього підтвердився COVID-19", - сказала лікар.

Вона зазначила, що через проблеми з диханням цей малюк кілька тижнів був підключений до апарату ШВЛ.

"Наразі новонароджений хлопчик почувається краще. Малюк уже трішки дихає самостійно, але ще перебуває на кисневій дотації", - додала Знак.

За її словами, у матері малюка вірус не підтвердився.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 червня в Україні лабораторно підтверджено 25 411 випадків COVID-19. За добу зафіксували 588 нових випадків.

У Чернівецькій області підтвердили 3 481 випадок інфікування коронавірусом. Із них 1051 людина вже одужала, а 155 пацієнтів померли.