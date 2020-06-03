На Буковині кількість хворих на кашлюк дітей зросла у понад 10 разів

У Чернівецькій області за перші чотири місяці року зареєстрували 79 випадків захворювання на кашлюк серед малюків, хоча за аналогічний період торік було лише 6 таких випадків.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА.

"У Чернівецькій області зросло число недужих на кашлюк малюків. Так, за 4 місяці цього року зареєстрували вже 79 випадків захворювання, тоді як торік за аналогічний період їх було лише 6. Це більш ніж десятикратне зростання", – йдеться у повідомленні.

Кількість хворих збільшилася у Кельменецькому, Вижницькому, Новоселицькому та Кіцманському районах. За словами заступника директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марії Поліщук, такий факт свідчить про те, що у цих районах дітям робили недостатню кількість щеплень АКДП.

Читайте також: Буковину відкрили для проїзду приватного транспорту

Вона розповіла, що на Кельменеччині вакцинували лише 10% малюків від плану, на Вижниччині, Новоселиччині та Кіцманщині – 24%. А оскільк АКДП – комбінована вакцина, яка захищає від кашлюку, дифтерії та правця, то вже можна спрогнозувати і збільшення захворювання на інші дві інфекції.

"У березні в області призупиняли планову вакцинацію через епідеміологічну ситуацію, пов’язану із коронавірусом. Однак у квітні її відновили, тож батькам слід звернутися до педіатрів або своїх сімейних лікарів щодо щеплень. Усі вакцини в області є", – сказала Поліщук.