Рішення про локальне відновлення пасажирських перевезень ухвалили у Рівненській області.

Про це повідомляється на сайті Рівненської облдержадміністрації.

Як зазначається, таке рішення ухвалили на засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Зелене» світло отримають перевізники 6-ти районів, де стабільна ситуація із COVID-19», - йдеться у повідомленні. Це Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Зарічненський, Корецький та Млинівський райони

На Рівненщині поступово відновлюють пасажирські перевезення

Також повідомляється, що у таких районах показник захворюваності за тиждень нижчий, ніж 12 випадків на 100 тис. населення, тому можливе відновлення внутрішньорайонного сполучення.

Окрім цього, дозволено міжрайонні перевезення між сусідніми районами.

Водночас в рамках міжобласного сполучення перевезення здійснюватиметься в межах 50% кількості місць для сидіння.

Крім того, обласна комісія рекомендувала відповідній комісії у Рокитнівському районі розглянути доцільність зняття КПП.

Як повідомили Укрінформу в обласному лабораторному центрі, станом на ранок 3 червня на Рівненщині зареєстровано ще 15 нових випадків захворювання на коронавірус. Всього за час пандемії в області зафіксовано 1885 інфікувань COVID-19, з них - 140 дітей та 335 медпрацівників. Через ускладнення, викликані коронавірусом, сталося 40 летальних випадків. Подолали COVID-19 уже 993 людини.

Станом на 3 червня в Україні 24 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10 440 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 483 нові випадки.