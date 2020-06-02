В Україну йде справжнє літо: наприкінці тижня до +24°

В Україні у середу, 3 червня, очікуються дощі у більшості областей, температура повітря становитиме вдень 11-16°, із п’ятниці починається потепління.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«3 червня хмарно з проясненнями. У західних, Вінницькій та Житомирській областях помірні дощі; температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, на високогір'ї Карпат протягом доби 1-6° тепла», - йдеться в повідомленні.

На решті території вночі без істотних опадів, вдень в більшості областей короткочасні дощі, подекуди з грозами; температура вночі 4-9° тепла, на сході країни та узбережжі морів до 12°, вдень 14-19°, у південно-східній частині до 22°.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

У Києві та Київській області 3 червня хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі у столиці становитиме 6-8° тепла, вдень 16-18°; по області вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°.

У наступні два дні, 4-5 червня, утримається хмарна з проясненнями погода. Очікуються невеликі, в Карпатах та на Закарпатті, вдень 4 червня у північних та центральних областях, 5 червня на північному сході країни помірні дощі, окремі грози; вночі 4 червня у більшості північних та південних областей, впродовж 5 червня на півдні країни без опадів.

Температура 4 червня вночі 4-9° тепла, на сході країни та узбережжі морів до 12°, вдень 15-20°, на сході до 23°; 5 червня вночі 7-12°, вдень 19-24°.

4 червня вночі у Києві без опадів, вдень дощі, окремі грози; температура вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.

5 червня синоптики також обіцяють в столиці невеликі дощі, окремі грози; температура вночі 7-12°, вдень 19-24°. Вітер південний, південно-західний 5-10 м/с.

Читайте також: Цьогорічний травень у Києві був найхолоднішим із початку століття

Впродовж 6-7 червня синоптики також прогнозують невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, грози, лише у південній та південно-східній частинах країни переважно без опадів.

Температура вночі 10-16°; вдень 22-28°, у західних областях 18-24°.

6-7 червня погода в Києві суттєво не зміниться: короткочасні дощі (вночі 6 червня та вдень 7 червня місцями), окремі грози. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.