Зеленський змінив голів двох РДА на Чернігівщині

Президент Володимир Зеленський змінив голів Сосницької та Носівської районних державних адміністрацій Чернігівської області.

Відповідні розпорядження оприлюднені на офіційному інтернет-представництві глави держави.

Зокрема, Президент звільнив Вікторію Вершняк з посади голови Носівської районної державної адміністрації Чернігівської області "у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України". Іншим розпорядженням на цю посаду призначено Олену Кундюбу.

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Крім того, Олега Максименка на тій самій підставі звільнено з посади голови Сосницької районної державної адміністрації Чернігівської області і призначено на неї Сергія Хоменка.