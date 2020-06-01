Зеленський змінив голів двох РДА на Чернігівщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський змінив голів Сосницької та Носівської районних державних адміністрацій Чернігівської області.
Відповідні розпорядження оприлюднені на офіційному інтернет-представництві глави держави.
Зокрема, Президент звільнив Вікторію Вершняк з посади голови Носівської районної державної адміністрації Чернігівської області "у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України". Іншим розпорядженням на цю посаду призначено Олену Кундюбу.
Крім того, Олега Максименка на тій самій підставі звільнено з посади голови Сосницької районної державної адміністрації Чернігівської області і призначено на неї Сергія Хоменка.