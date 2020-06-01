Зеленський затвердив персональний склад Нацради з питань антикорупційної політики

Президент Володимир Зеленський вніс зміни у положення про Національну раду з питань антикорупційної політики та затвердив її персональний склад.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з документом, головою Національної ради є Президент України, його заступником - керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До складу Нацради увійшли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Служби безпеки Іван Баканов, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Державної податкової служби Олексій Любченко, заступник керівника ОП Роман Машовець, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

Членами Нацради за згодою є Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, генеральний прокурор Ірина Венедіктова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, виконавчий директор громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна Андрій Боровик, президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін.

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До складу Нацради входять і інші представники влади та громадських організацій.

Передбачено, що роботу із супроводження діяльності Національної ради, розгляд звернень та пропозицій із питань, що належать до компетенції цього органу, здійснює відповідний підрозділ Офісу Президента.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.