Синоптики прогнозують дощі з грозами, у Карпатах сніг та заморозки

В Україні у вівторок дощі очікуються у північних та західних, вдень і в східних областях, температура вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°, у Карпатах дощ зі снігом та заморозки.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У північних та західних, вдень і в східних областях часом дощі, місцями з грозами, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на сході країни та узбережжі морів до 12°; вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях 10-15°, на решті території 15-20°, у східній частині до 22°.

На високогір'ї Карпат дощ подекуди з мокрим снігом; вночі заморозки у повітрі 0-2°, температура вдень 4-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 2 червня вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°, на Київщині вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

Згідно з прогнозом, в Україні очікуються невеликі та помірні дощі, вночі 3 червня у більшості північних і центральних, вночі 4 червня у південних та Кіровоградській областях без істотних опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на сході країни та узбережжі морів до 13°; вдень 14-19°, на сході, 4 червня і на півдні до 23° (3 червня у західних, Житомирській та Вінницькій областях 10-15°).

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На високогір'ї Карпат дощ, 3 червня з мокрим снігом; 3 червня вночі заморозки у повітрі 0-2°, температура вдень 4-6° тепла; 4 червня вночі 2-4° тепла, вдень близько 10°.

На Київщині 3 червня вночі без істотних опадів, в решту часу невеликий, вдень 4 червня помірний дощ. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°.

Синоптики прогнозують в Україні 5 червня невеликі (на заході країни помірні) короткочасні дощі, окремі грози, на Одещині, вночі і у південно-східній частині без опадів; температура вночі 7-13°, вдень 18-24°.

6 червня у південній та південно-східній частині країни без опадів, на решті території невеликі та помірні короткочасні дощі, грози; температура вночі 10-16°, вдень 21-27°.

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У столичному регіоні 5- 6 червня невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Температура 5 червня вночі 7-12°, вдень 18-23°; 6 червня вночі 10-15°, вдень 22-27°.