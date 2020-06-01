У Карпатах у перший день літа випав сніг

У Карпатах на горі Піп Іван падає сніг.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив рятувальник загону ДСНС, який перебуває на горі Піп Іван, Василь Фіцак.

«Попіван. Чорногора. У перший день календарного літа думав, що буде хоча би градус тепла :) але температура 0° і падає сніг», - написав він.

Як повідомив кореспонденту Укрінформу начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович, метеорологічне літо на Прикарпатті очікують за тиждень.

«Учора у високогір’ї Карпат випав сніг, покрив - 3 см. Температура повітря зберігається на рівні 0 градусів. Якщо в області середньодобова температура сягатиме 15 градусів тепла, можна вважати, що прийшло метеорологічне літо. Таку погоду очікуємо не раніше ніж за тиждень», - повідомив Фригович.

За його словами, протягом тижня на Прикарпатті температура повітря сягатиме 5-10 градусів тепла, вдень – до +15. Вранці та в другій половині дня до суботи литимуть дощі.

Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський, або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, заввишки 2020,5 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Фото: ДСНС