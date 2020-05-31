Дощі, грози та до +27°: якою буде погода першого літнього тижня

В Україні у понеділок, 1 червня, часом дощ, вдень від 11 до 23° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"1 червня в Україні хмарно з проясненнями. Часом дощ, вдень подекуди з грозою, вночі у південних та східних областях без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°; вдень 11-16°, у південних та східних областях 18-23°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 1 червня невеликий або помірний дощ. Температура вночі близько 10°, вдень 12-14°. У Київській області також дощі. Температура вночі 6-11°, вдень 11-16°.

2 червня в Україні невеликі та помірні дощі, 3 червня у більшості північних і центральних областей без істотних опадів. Температура вночі 4-9° тепла, на сході країни та узбережжі морів до 12°; вдень у західних, 2 червня також у Житомирській, Вінницькій, Київській областях 10-15°, на решті території 14-19°, у східній частині до 22°. На високогір'ї Карпат дощ з мокрим снігом; вночі заморозки у повітрі 0-2°, температура вдень 4-6° тепла.

У Києві та столичному регіоні 2 червня невеликі дощі, 3 червня без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 2 червня 10-15°, 3 червня 14-19°.

4-5 червня вдень в Україні невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Температура 4 червня вночі 5-11°, вдень 13-19°, у південній та східній частинах країни до 22°; 5 червня вночі 9-15°, вдень 17-23°, на півдні та сході 21-27°.

У Києві і столичній області 4-5 червня вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Температура 4 червня вночі 6-11°, вдень 14-19°, 5 червня вночі 9-14°, вдень 17-22°.