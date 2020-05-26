Синоптики обіцяють, що червень буде теплішим, ніж зазвичай

Синоптики обіцяють, що червень буде теплішим, ніж зазвичай

Укрінформ
Метеорологи прогнозують, що перший літній місяць червень буде теплішим, ніж зазвичай.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Середня місячна температура передбачається 18-22° тепла (в горах 14-15° тепла), що на 1,0-1,5° вище середніх багаторічних значень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що абсолютний максимум температури повітря у червні становить 32-39°, в гірських районах 24-31°, абсолютний мінімум - 0-7° тепла, в окремих районах північних, східних та західних областей 0-3° морозу, на високогір′ї Карпат до 5° морозу.

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Середня місячна кількість опадів 44-95 мм, на півдні країни місцями 33-42 мм, в Карпатах та на Прикарпатті до 100-187 мм.

У червні збільшується порівняно з травнем грозова діяльність, спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи.

Фахівці прогнозують, що місячна кількість опадів становитиме в червні 43-90 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 105-156 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

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