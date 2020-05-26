Синоптики обіцяють, що червень буде теплішим, ніж зазвичай

Метеорологи прогнозують, що перший літній місяць червень буде теплішим, ніж зазвичай.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Середня місячна температура передбачається 18-22° тепла (в горах 14-15° тепла), що на 1,0-1,5° вище середніх багаторічних значень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що абсолютний максимум температури повітря у червні становить 32-39°, в гірських районах 24-31°, абсолютний мінімум - 0-7° тепла, в окремих районах північних, східних та західних областей 0-3° морозу, на високогір′ї Карпат до 5° морозу.

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Середня місячна кількість опадів 44-95 мм, на півдні країни місцями 33-42 мм, в Карпатах та на Прикарпатті до 100-187 мм.

У червні збільшується порівняно з травнем грозова діяльність, спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи.

Фахівці прогнозують, що місячна кількість опадів становитиме в червні 43-90 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 105-156 мм, що в межах середніх багаторічних значень.