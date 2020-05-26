В Україні дощитиме до кінця травня

В Україні у середу йтиме дощі, місцями з грозами, температура вночі 6-11°, вдень 14-19°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Дощі, вдень місцями з грозами, лише вночі у південних та східних областях без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°, у південно-східній частині місцями 20-23°", - йдеться у повідомленні.

У Києві 27 травня дощ. Температура вночі близько 10°, вдень 15-17°. На Київщині також дощі, вдень місцями з грозами. Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°.

Синоптики прогнозують в Україні помірні (28 травня місцями значні) дощі з грозами, у західних, 29 травня і у південних та північних областях невеликі дощі. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с; у східній частині південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°, на Прикарпатті місцями 13-15°; у східній частині вночі 10-15°, вдень 21-26° .

Читайте також: Київ накрили дощі

На Київщині вдень 28 та вночі 29 травня помірні, в решту часу невеликі дощі, місцями грози. Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°.

Згідно з прогнозом, очікуються невеликі та помірні (вночі 30 травня на півдні та сході країни місцями значні) дощі, окремі грози; 30 травня вночі у північних, центральних та західних областях, 31 травня у південній частині без опадів. Температура вночі 8-13°, у західних областях 5-10° тепла, вдень 13-19°; на сході та півдні країни вночі 10-16°, вдень 17-22°.

У столичному регіоні на вихідні дощ, лише вночі 30 травня без опадів. Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°.