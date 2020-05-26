Київ накрили дощі

У Києві у ніч з 25 на 26 травня пройшов сильний дощ.

За інформацією ЦГО імені Бориса Срезневського, станом на 9 ранку 26 травня у Києві випало 17,5 мм опадів, за попередню добу – 0,7 мм опадів.

Дощ у Києві / Фото: Геннадій Мінченко, Євген Котенко, Олена Худякова, Укрінформ

Раніше Укргідрометцентр попереджав, що на Київщині та у м. Київ до 21 години 25 травня дощ досягне критерію значний (І рівень небезпечності — жовтий).

За прогнозом Укргідрометцентру, у столиці дощі триватимуть до кінця тижня.