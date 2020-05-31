Суд відправив під двомісячний арешт 12 учасників стрілянини у Броварах

У Броварах суд обрав запобіжний захід уже 12 учасникам стрілянини.

Про це у Facebook повідомляє поліція Київської області.

"Станом на 18 годину 12 фігурантам суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - зазначається у повідомленні.

Вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-ох встановлені.

На 31 травня оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, 23 особам. Вранці повідомлялося, що суд обрав запобіжний захід 11 особам – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Фото: Поліція Київщини